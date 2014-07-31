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مصر: إدعائات إيران بالتباطؤ في تمرير المساعدات لقطاع غزة لأ أساس لها من الصحة

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مصر: إدعائات إيران بالتباطؤ في تمرير المساعدات لقطاع غزة لأ أساس لها من الصحة مصر: إدعائات إيران بالتباطؤ في تمرير المساعدات لقطاع غزة لأ أساس لها من الصحة

السفير-بدر-عبد-العاطي

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي ، ردا علي اتهامات الإيرانية  للأخيرة بالتباطؤ في تمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة،  إن ادعاءات إيران “لا أساس لها من الصحة” وأضافت انها مندهشة لان وعدت بتسهيل نقل المساعدات الإيرانية من خلال القواعد المعمول بها.

ومضت تقول ان هذا الأمر “يثير الشكوك فيما يتعلق بالدوافع الحقيقية وراء ترديد مثل هذه الادعاءات وعما اذا كانت ترتبط بالفعل بالرغبة الحقيقية في مساعدة اشقائنا الفلسطينيين.”

وقالت الوزارة إن طهران طلبت دخول اطباء إيرانيين ومسؤولين حكوميين مع الامدادات الانسانية وإنها لم تقدم اشعارا بوقت كاف قبل السعي لهبوط طائرة في القاهرة يوم السبت.

كانت  الحكومة الإيرانية قد انتقدت الإدارة المصرية، اليوم الاربعاء بسبب التأخير في اصدار تصاريح لتوصيل المساعدات إلى غزة وإجلاء المصابين من النساء والاطفال من المنطقة لتلقي العلاج ، وفقًا لما أوردت.

إدعت “طهران” أنها كي  تستطيع  توصيل المساعدات يتعين عليها نقل شحناتها جوًا إلى مصر ثم إرسالها برًا عبر معبر رفح إلى غزة. وسيكون الخيار الوحيد الاخر من خلال إسرائيل وهو سيناريو غير مرجح بالنسبة لإيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاربعاء إن 100 طن من المساعدات الانسانية تنتظر منذ ايام موافقة مصر لنقلها إلى غزة.

وقال لوكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “في الايام الماضية قدمنا لوزارة الخارجية المصرية وقسم رعاية المصالح في طهران معلومات عن شحنة مواد انسانية وقائمة تضم 57 امراة وطفلا فلسطينيا إصاباتهم بالغة عرضنا استقبالهم لتلقي العلاج لكنها (السلطات المصرية) لم تصدر حتى الان تصريحا بذلك.”

وأضاف عبد اللهيان “هذا الأمر غير مقبول. نأمل ان تتحمل مصر مسؤوليتها العربية والاسلامية والانسانية ضد الجرائم الصهيونية في غزة.” وزار عبد اللهيان لبنان في وقت سابق هذا الاسبوع لبحث الحرب في غزة مع الزعماء اللبنانيين وزعماء حزب الله.

 

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