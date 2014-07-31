سيلفا يتدرب مع فلومينينزي قبل العودة لباريس سان جيرمان

(إفي): تدرب مدافع المنتخب البرازيلي تياجو سيلفا يوم الأربعاء مع نادي فلومينينزي أخر الأندية التي لعب لها في بلاده قبل السفر إلى فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينضم اللاعب قريبا إلى معسكر اعداد باريس سان جيرمان الذي بدأ في 30 يونيو الماضي حيث كان يستمتع بعطلة ما بعد المونديال.

ويلعب باريس سان جيرمان في الثاني من الشهر المقبل أول مباراة رسمية له في الموسم وهي كأس السوبر الفرنسي أمام نادي جينجان.

وخاض سيلفا التدريبات مع زميله في المنتخب فريد مهاجم الـ"سيلساو" الذي تعرض لقدر كبير من الانتقادات على مستواه السيء في المونديال.