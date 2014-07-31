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الإسماعيلي يفشل في الوصول لصانع ألعاب المنتخب الفلسطيني

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الإسماعيلي يفشل في الوصول لصانع ألعاب المنتخب الفلسطيني الإسماعيلي يفشل في الوصول لصانع ألعاب المنتخب الفلسطيني

لم ينجح نادى الإسماعيلي في الحصول على توقيع لاعب الفلسطيني وصانع ألعاب نادي، عبد الحميد أبو حبيب وذلك للفشل الاتصال باللاعب.

وأوضح فتحى بلبل المدير التنفيذي بنادي الإسماعيلي لـFilGoal.com إن كل محاولات الاتصال باللاعب فشلت، وبذلك لم يستطع النادي الحصول على توقيعه.

وأضاف: "لقد حولنا إرسال العقود إلي اللاعب عن طريق الفاكس، من أجل أن توقيعه، لكن لم نستطع الوصول له لعدم رد السفارة المصرية في فلسطين على تلك الاتصالات".

وأستقر الإسماعيلي على التعاقد مع أبو حبيب صانع الألعاب ليتواجد مع الفريق بداية من الموسم المقبل القادم.

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