اكتشاف مياه على قمر تابع لكوكب زحل

اكتشف علماء وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وجود مياه متجمدة على سطح قمر تابع لكوكب زحل، والذي يعتبر طرف خيط للبحث عن احتمالية وجود بيئة داعمة للحياة.

ووفقاً لـ “cnn”، أعلن علماء الوكالة الإثنين، تحديدهم لـ 101 عنصر خارج من نبع حار على سطح الكوكب، وأشارت التحليلات إلى أن المياه التي أثبت كونها مصدراً للحياة يمكن أن تتواجد على سطح القمر.

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أنه تم رؤية هذا النبع الحار للمرة الأولى عام 2005، إذ تدفق خارج السطح عبر أربعة شقوق في الجزء الجنوبي للقمر، ليتحول إلى جزيئات ثلجية وبخار عند خروجه إلى السطح.

واستنتج العلماء بعد سبعة أعوام من الدراسات بأن مصدر هذه الجزيئات تتشكل من نبع يصدر عن مياه بحرية تحت القشرة الخارجية للكوكب، وبالتالي توصلوا إلى إجابة عن مصدر النبع الحار وعن مصدر جزيئات الجليد.

إذ اعتقد العلماء سابقاً بأن هذه الجزيئات الجليدية وبخار الماء أتيا من بخار تحت القشرة الخارجية، أو من صدع حراري في قشرة الكوكب.