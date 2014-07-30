رحلات مصر للطيران تقلع إلى تونس لجلب المصريين العالقين في ليبيا والعراق

أقلعت في الساعة 77 مساء الأربعاء، من مطار القاهرة الدولي رحلة مصر للطيران من طراز بوينج «B777-200» والتي تتسع 319 راكباً إلى مطار «جربا» بتونس لعودة بعض المصريين العالقين في ليبيا والراغبين في العودة لأرض الوطن.

وقال سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المختلفةلتسيير رحلات أخرى إلى مطار «جربا»، في حال طلب ذلك من مصر للطيران، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والخارجية المصرية لمتابعة تطورات الموقف في ليبيا.

من ناحية أخرى، نفت مصر للطيران صحة ماتناولته بعض وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية حول توقف رحلاتها إلى بغداد، نظراً لتدهور الوضع الأمني هناك وأن رحلات الشركة إلى مدينتي بغداد وأربيل بالعراق تسير بإنتظام دون أي معوقات .

ويتابع مركز العمليات الجوية لمصر للطيران الموقف أولاً بأول في مطارات ليبيا والعراق وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات في الرحلات المتجهة لهذه النقاط.

يذكر أن مصر للطيران تسير حاليا 4 رحلات أسبوعياً إلى بغداد، و3 رحلات أسبوعياً إلى أربيل بالعراق، فيما يستمر توقف رحلات الشركة إلى مدينتي طرابلس وبني غازي الليبية.