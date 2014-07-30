حداد 7 أيام على رحيل جروندونا وتأجيل كل مبارايات الدوري الأرجنتيني

(إفي): أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الأربعاء حدادا من سبعة أيام على وفاة رئيسه خوليو جروندونا بجانب ايقاف كل مبارايات كرة القدم في المسابقات المحلية هذا الأسبوع.

واتفقت الأندية وقنوات التليفزيون على تعديل مواعيد مبارايات هذا الأسبوع، حيث كان من المقرر أن ينطلق الدوري يوم الخميش بمباراة جودوي كروز وبانفيلد.

وسيشغل لويس سيجورا رئيس نادي أرخنتينوس جونيورز، نائب رئيس الاتحاد، منصب جروندونا بصورة مؤقتة حيث سيتوجب عليه الدعوة لانتخابات في غضون 90 يوما.

وتوفي جروندونا يوم الأربعاء إثر متاعب صحية، حيث نقل إلى مستشفى بوينس آيرس بسبب قصور في وظائف القلب، بعدما تدهورت حالته.

ويتولى جروندونا رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ عام 1979 ، كما تولى منصب نائب رئيس الفيفا منذ 1998.

وأصبح خوليو رئيسا للاتحاد الأرجنتيني بعد عام واحد من التتويج بمونديال 1978 الأول في تاريخ بلاده، وفي عهده حصد راقصو التانجو اللقب للمرة الثانية في 1986 ، بقيادة مارادونا، بجانب الوصافة في 1990 و2014.