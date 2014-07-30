بالفيديو - صلاح يسجل من جديد في فوز ثلاثي لتشيلسي

فاز نادي تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام فيتيسه أرنهيم الهولندي يوم الأربعاء في لقاء ودي، نجح من خلاله المصري محمد صلاح في التسجيل من جديد.

ونجح محمد صلاح في التسجيل مجددا مع تشيلسي في المباريات الودية للمرة الثانية استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وأستغل صلاح تمريرة المنفرد ديجو كوستا ليضعها في المرمي الخالي معلنا عن تقدم تشيلسي بالهدف الأول.

شاهد هدف محمد صلاح في مرمي فيتيسه

وعزز المنضم حديثا سيسك فابريجاس تقدم تشيلسي بهدف رائع من ركلة حره، بينما أختتم ماتيتش ثلاثية البلوز، التي لم تتأثر بهدف فيتيسه الوحيد في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ولعب صلاح أساسيا منذ البداية، قبل أن يغادر الملعب قبل وصول الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وظهر صلاح بمستوي جيد جدا كاد من خلاله أن يحرز الهدف الثاني في أكثر من لقطة ولكن وقف حارس فيتيسه أمام تسديدته الرائعة.

شاهد حارس فيتيسه يمنع صلاح من هدف رائع

مدافع فيتيسه هو الأخر وقف بالمرصاد أمام تسجيل صلاح مجددا، فنجح في إنقاذ كرة صلاح بعد مرور الأخير بسرعة كبيرة من حارس المرمي.

شاهد صلاح يراوغ الحارس ويهدر هدفا محققا لتشيلسي

ويستعد البلوز تشيلسي لضربة بداية الدوري الإنجليزي بمواجهة الصاعد حديثا بيرنلي يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من أغسطس القادم.