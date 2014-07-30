محافظ جنوب سيناء : ” 2014 عام السياحة بدهب “‎

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ان هذا العام هو عام السياحة بدهب لما تتمتع به من مقومات فريدة منها 300 يوم رياح يجعلها مناسبة تماما لرياضة وسياحة “الويند سيرف” والشراع بالإضافة لمناخها المعتدل طوال العام وإنخفاض درجة الحرارة بها خمس درجات عن شرم الشيخ مما يجعلها تدخل في منافسة معها وهو المطلوب ،

وأضاف المحافظ أن دهب مقصدا سياحياً هاماً لكل دول العالم لسياحة الغوص حيث بها اكثر المناطق جذبا وجمالا على مستوي العالم .

وكان المحافظ قد تفقد عدة فنادق بدهب ومركزاً للغوص وقام بزيارة أحد الاسر البدوية لتقديم واجب العزاء .

رافق المحافظ اثناء الجولة اللواء محمود الخفناوي مدير الأمن، و رؤساء مدن دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية ومشايخ البدو وعدد من المواطنين بدهب.