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إعلان القائمة النهائية للعمداء الجدد بجامعة الإسكندرية الخميس

  • مصر
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قال الدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة، إن اللجنة انتهت من تلقى الطعون الخاصة بالترشح لمنصب العميد، ويتم البت فيها وإعلان القائمة النهائية بالأسماء، الخميس.

وأضاف «عبد السلام»، في تصريحات صحفية، الأربعاء: «ستجرى فى نفس اليوم المقابلات الشخصية بالنسبة للكليات التى لم تقدم بشأنها طعون، أما بالنسبة للكليات التى قدمت بشأنها طعون فتجرى المقابلات الشخصية السبت الثانى من أغسطس المقبل ويقوم كل متقدم خلال المقابلة بعرض البرنامج الخاص به».

وأشار إلى أنه تم قبول أوراق جميع المتقدمين للترشح للعمادة وعددهم 29 أستاذاً ولم يستبعد أحد، وذلك بالنسبة للكليات التى تنتهى فترة العمادة بها، وهى التربية والصيدلة والتربية الرياضية للبنات والزراعة والطب البيطرى والفنون الجميلة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

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