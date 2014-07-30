مصدر أمني: وفد إسرائيلي زار القاهرة 6 ساعات

في زيارة لم ترد أي معلومات عن أسبابها، قال مصدر أمني بمطار القاهرة، االأربعاء، إن «وفدا أمنيا إسرائيليا مكون من 3 أفراد، زار القاهرة لمدة 6 ساعات».

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لـ«لأناضول»: «الوفد وصل مطار القاهرة على متن طائرة خاصة الساعة 11 صباحا، وغادر الساعة 5 مساء».

وأشار إلى أنه، لم تصدر أي بيانات من جهات رسمية عن أهداف الزيارة وأسبابها.

وأوضح أن الزيارة تأتي في ظل حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 يوليو، راح ضحيتها أكثر من 1300 قتيل فلسطيني، بالإضافة إلى 7170 جريحًا، وتبذل القاهرة جهودا دبلوماسية لاحتوائها.

وفي الـ17 من الشهر الجاري، قالت «الإذاعة الإسرائيلية» العامة، إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى زار القاهرة لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونقلت عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن «الوفد الإسرائيلي يضم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي يورام كوهين، ورئيس الهيئة السياسية والامنية في وزارة الدفاع عامود جلعاد، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو».