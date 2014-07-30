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القبض على موظف وبحوزته بندقية أليه وطبنجة تركي بالمحلة

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القبض على موظف وبحوزته بندقية أليه وطبنجة تركي بالمحلة القبض على موظف وبحوزته بندقية أليه وطبنجة تركي بالمحلة

تمكن الملازم أول محمد هاشم معاون مباحث قسم ثان المحلة، والقوة المرافقة له، من ضبط موظف وبحوزته بندقية أليه و5 طلقات لذات العيار، وطبنجة تركي.

كان اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية، قد تلقي  إخطاراً من العميد أسعد الذكير محمد رئيس مباحث المديرية، بتمكن معاون مباحث قسم ثان المحلة والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم محمد سعيد عبد الله موظف ومقيم بمنطقة الجمهورية وبحوزته بندقية أليه و5 طلقات لذات العيار وطبنجة تركي تم التحفظ على المضبوطات  وتم تحرير المحضر رقم 11316 جنايات قسم ثان المحلة وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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