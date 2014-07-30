مؤمن سالم يكشف كواليس كتابة أغنية “حبة ظروف” لمسلسل ” السيدة الأولى “

كتب_مصطفى حمزة

كشف الشاعر مؤمن سالم لona،انه كتب أغنية “حبة ظروف”لمسلسل “السيدة الأولى”،والتى غنتها أصاله،بترشيح من ملحنها وموزعها الموسيقى محمد رحيم.

وقال مؤمن ان الملحن محمد رحيم عرض عليه كتابة الأغنية،وحكى له قصة المسلسل،خلال مكالمة تليفونية بينهما،وذلك بعد شهرين من تعارفهما.

وأوضح ايضا انه حتى وقت تنفيذ الأغنية،كان تعارفه مع رحيم تليفونيا فقط،ولم يكن يعرف أثناء كتابتها أن المطربة أصاله ستقووم بغنائها.

وأكد سالم أنه كتب الأغنية فى أسبوع،وأرسلها ألى رحيم،وعند تنفيذها قام بتعديل كلمة واحدة فقط بها.

وصرح كذلك انه فور عرض المسلسل فوجىء بعدم وجود إسمه على التيتر كمؤلف للإغنية،فوعدة رحيم بحل الموقف،وبالفعل تم تعديل المقدمة والنهاية بإضافة أسمه.

سالم قال ايضا أن ثقته فى رؤية الملحن والموزع الموسيقى محمد رحيم،كانت حافزا له فى كتابة الأغنية ،وقناعته بنجاحها،وخاصة بعد نجاح تجارب”ر حيم”فى تقديم تيترات مسلسلات رمضان،من خلال أغانى “مشاعر”و”جربت”.

وذكر انه كتب من قبل أغانى” اول سنه” للمطربة شذى ، و”طمع إلحياه” للمطرب مصطفى الشعيبي ،” مفيش مره” للمطرب علاء فؤاد،بالإضافة للأغنية “حبة ظروف”،ويعد حاليا مع لتقديم أكثر من عمل مع محمد رحيم.

يذكر ان أغنية “حبة ظروف”تم إختيارها كأفضل أغنية مقدمة ونهاية مسلسل فى رمضان هذا العام بأغلب الإستفتائات،ويقول مطلعها” حبة ظروف إتجمعت ، على شكل وحده قلبها مجروح،حبت تعيش بين إلبشر ،ملقيتش بينهم أي بآب مفتوح”.