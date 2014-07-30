أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

البنك الدولى: إقرار «الأدنى للأجور» يعيد أمجاد «الوظيفة الميرى»

  • مصر
  • 11
Google+ Print

رصد تقرير صادر عن البنك الدولى عن سوق العمل فى ، تنامى ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وقال التقرير إن أعداد العمالة الرسمية شهد تراجعا ملحوظا فى جميع قطاعات الصناعة خلال الفترة بين عامى 98 حتى 2012، بنسبة 5% فى قطاع التصنيع و8% فى قطاع الإنشاءات والمقاولات وأكثر من 15% فى قطاعات التجزئة والخدمات المتخصصة والنقل والتخزين.

وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز نقلا عن تقرير البنك الصادر أمس، أن هناك نموا ملحوظا فى أعداد العمالة غير الرسمية من 30.7% عام 98 إلى 40% فى 2012 من إجمالى العمالة المحلية، على الرغم من التفاؤل الاقتصادى الذى مر به الاقتصاد المصرى بين عامى 2005 و2008، قبل أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى فى ذلك التوقيت إلى 7% بفضل حكومة رجال الأعمال التى استهدفت تشجيع القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن تنامى أعداد العمالة غير الرسمية يعنى أن هناك عاملين يمارسون أعمالهم دون توقيع عقود رسمية مع شركاتهم أو ضمان اجتماعى على الرغم من سنوات الرواج الاقتصادى.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد المحلى يعانى نقص الشركات الصغيرة التى تنمو بسرعة، والتى تعتبر محركا لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو هذه الشركات 10% لتأتى مصر بعد المغرب وتونس بنسبة 15%.

وعدّد التقرير الصادر عن البنك فوائد تطبيق الحد الأدنى للأجور، التى كان أبرزها تقليل الفجوة المالية بين العاملين فى القطاع العام والخاص، حيث أصبح القطاع الحكومى جاذبا للعمالة وخاصة من حملة المؤهلات والمتعلمين، وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يعمل به نحو 63% من حجم العمالة، وقال إنه ينبغى تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين به لزيادة التنافسية بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن لم تتخذ إجراءات حقيقية حتى الآن لدمج الاقتصاد غير الرسمى وتحويله لاقتصاد منتظم، أو حل المشكلات والقضاء على البيروقراطية التى تدفع المستثمرين للعمل خارج المنظومة الرسمية. وأضاف «السويدي» لـ«المصرى اليوم» أن الشباب الذى يحاول أن يبدأ مشروعا صغيرا لا يجد مكانا مناسبا بتكلفة قليلة، ويواجه مجموعة من الإجراءات والاشتراطات والطلبات المعقدة التى تدفعه فى النهاية للعمل فى الظل.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر