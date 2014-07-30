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الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة 160 في ثلاث غارات

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الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة 160 في ثلاث غارات الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة 160 في ثلاث غارات

الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة

أعلن مصدر طبي فلسطيني عن  مقتل 17 فلسطينيًا بينهم صحافي وجرح أكثر من 160 اليوم (الاربعاء)، في ثلاث غارات على حي الرمال وسوق الشجاعية في مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة “ارتفع عدد شهداء الغارات الاسرائيلية على حي الرمال وعلى سوق الشجاعية شرق غزة الى 17 شهيدًا بينهم الصحافي رامي ريان، الذي يعمل مع وكالة محلية في غزة “. وأضاف “معظم الشهداء من حي الشجاعية”.

وأصيب في هذه الغارات أكثر من 160 شخصًا بجروح.

ووقعت هذه الغارات الدامية رغم “الهدنة الانسانية” التي أعلنها الجيش الإسرائيلي بين الساعة الثالثة والسابعة بعد الظهر (12:00 و16:00  ). وحذر الجيش من ان التهدئة لا تشمل المناطق التي ينفذ فيها جنوده عمليات برية.

 وشوهد المارة ينقلون على بطانيات جثامين القتلى، وبينهم اطفال، نحو سيارة اسعاف او سيارات خاصة. وانتشرت جثث القتلى على الأرض مغطاة بالدماء، وبعضها تحول الى اشلاء.

وشوهد رجل ممدد على الأرض يرتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة.

  

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