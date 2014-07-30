المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا يدين الهجوم على معبد يهودى

أدان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بشدة الهجوم بقنابل حارقة على معبد يهودى فى مدينة فوبرتال الألمانية، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يمثل هجوما علي الديمقراطية.

وقال رئيس المجلس أيمن مازيك، في تصريح له وزعه المركز الألمانى للإعلام بالقاهرة اليوم الأربعاء “من يهاجم بيوت الله، سواء كانت معابد أو كنائس أو مساجد، يشن حرباً على دولة القانون وعلى ألمانيا وعلى جميع الديانات، مؤكدا أن أن المسلمين سيبذلون كل ما لديهم من أجل أن تتصدى الديمقراطية لمثل هذه القوى”.

وكانت الشرطة الألمانية قد ذكرت في بيان لها أمس أنها اعتقلت شاباً عمره 18 عاماً بعد إلقاء قنابل حارقة على المعبد، وأوضحت أنه وفقاً للتحقيقات ألقى ثلاثة أشخاص مشتبه بهم عدة شحنات حارقة عند المدخل، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى ولم تقع أضرار فيما يبدو بالمعبد.