حسام حسن يتحفظ علي الصفقات الجديدة للزمالك.. وينتقد عدم التعاقد مع مهاجم أفريقي

كشفت مصادر موثوقة داخل القلعة البيضاء عن أن حسام حسن، المدير الفني للزمالك ابدي تحفظه علي بعض الصفقات الجديدة ، وانتقد بشدة عدم التعاقد مع مهاجم افريقي سوبر للاستفادة منه في دوري الابطال ،الا انه اشاد بصفقة خالد قمر، وراهن علي أنه سيكون من افضل لاعبي الدوري المصري في الموسم الجديد.

ويعكف حسام وجهازه المعاون حاليًا علي دراسة قائمة الفريق النهائية لتقييم اللاعبين خصوصًا بعد تعاقد الادارة مع عدد لا باس به من الصفقات الجديدة .

وأثني العميد علي صفقة أحمد الشناوي حارس المرمي، واعتبرها اقوي وافضل صفقة ليس فقط للزمالك ولكن لجميع الفرق هذا الموسم باعتباره من افضل الصفقات الجديدة .

وقال ان العبره في الصفقات بمدي استفادة الفريق من جهود اللاعبين وانه الفيصل والمعيار الوحيد عنده هو الجهد والعرق لحجز أي لاعب مكان له في التشكيل الاساسي في الموسم الجديد.

وشهد نهاية الجلسة مزاحًا بين رئيس الزمالك وبين حسام بعدما اكد الأخير انه ليس مسؤولًا عن عدم التاهل الفريق الي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الفريق مع مازيمبي وتضاءل فرص الصعود، فرد احد اعضاء المجلس الذي حضر الجلسة علي حسام قائلًا: «خلاص هات السوبر وفوز علي الأهلي» .