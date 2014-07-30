أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بان كي مون يطالب بوقف فوري للقتال حول موقع تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

Google+ Print
بان كي مون يطالب بوقف فوري للقتال حول موقع تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا بان كي مون يطالب بوقف فوري للقتال حول موقع تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، لوقف فوري للقتال حول موقع تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا للسماح للمحققين الدوليين بالوصول للموقع وإجراء تحقيقات دون عوائق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات نقلتها  ”فوكس نيوز” الأمريكية: “إن بان قلق للغاية من عدم تمكن المحققين وفرق الطب الشرعي من الذهاب إلى الموقع بسبب القتال العنيف الدائر في المنطقة”.

وجدد بأن دعواته بأنه لا يزال هناك ضحايا لم يتم العثور عليهم حتى تلك اللحظة ولا تزال هناك أدلة أساسية في موقع تحطم الطائرة، لذا ينبغي السماح للفرق الدولية بتأدية عملها.

ويطالب قرار مجلس الأمن الجماعات المسلحة، التي تسيطر على موقع تحطم الطائرة، بإنهاء القتال للسماح بإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

يُذكر أن طائرة ماليزية تحطمت في 17 من يوليو الجاري، وكان على متنها 298 شخصاً في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا، مع ترجيح إصابتها بصاروخ أثناء توجهها من أمستردام إلى كوالالمبور.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا