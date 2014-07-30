بان كي مون يطالب بوقف فوري للقتال حول موقع تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، لوقف فوري للقتال حول موقع تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا للسماح للمحققين الدوليين بالوصول للموقع وإجراء تحقيقات دون عوائق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات نقلتها شبكة ”فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية: “إن بان قلق للغاية من عدم تمكن المحققين وفرق الطب الشرعي من الذهاب إلى الموقع بسبب القتال العنيف الدائر في المنطقة”.

وجدد بأن دعواته بأنه لا يزال هناك ضحايا لم يتم العثور عليهم حتى تلك اللحظة ولا تزال هناك أدلة أساسية في موقع تحطم الطائرة، لذا ينبغي السماح للفرق الدولية بتأدية عملها.

ويطالب قرار مجلس الأمن الجماعات المسلحة، التي تسيطر على موقع تحطم الطائرة، بإنهاء القتال للسماح بإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

يُذكر أن طائرة ماليزية تحطمت في 17 من يوليو الجاري، وكان على متنها 298 شخصاً في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا، مع ترجيح إصابتها بصاروخ أثناء توجهها من أمستردام إلى كوالالمبور.

أ ش أ