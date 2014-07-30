أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ الإسماعيلية بمدينة القنطرة للإطمئنان على سير العمل

Google+ Print
بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ الإسماعيلية بمدينة القنطرة للإطمئنان على سير العمل بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ الإسماعيلية بمدينة القنطرة للإطمئنان على سير العمل

حرص اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وبدأها بزيارة وتفقد مستشفى القنطرة غرب، وكان فى إستقباله الدكتور مصطفى درويش مدير عام المستشفى، والسيد عامر رئيس المركز والمدينة، وتأتى هذه الزيارة بهدف الإطمئنان على سير وإنتظام العمل بالمستشفى، ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمرضى والمترددين على المستشفى.

حيث قام بتفقد قسم الإستقبال والعيادات الخارجية وباقى أقسام المستشفى والصيدلية وأطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بها وألتقى بأطقم الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفى خلال نويتجية العيد.

وخلال الزيارة ألتقى المحافظ بعدد من المواطنيين المترددين على المستشفى، وأطمأن منهم على عدم وجود اية شكاوى أو تقصير من القائمين على العمل بالمستشفى وحسن معاملة المرضى والمواطنيين.

وأشاد المحافظ بمستوى النظافة العامة بالمستشفى ومستوى الآداء للعاملين بها وأمر بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالنوبتجية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا