بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ الإسماعيلية بمدينة القنطرة للإطمئنان على سير العمل

حرص اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وبدأها بزيارة وتفقد مستشفى القنطرة غرب، وكان فى إستقباله الدكتور مصطفى درويش مدير عام المستشفى، والسيد عامر رئيس المركز والمدينة، وتأتى هذه الزيارة بهدف الإطمئنان على سير وإنتظام العمل بالمستشفى، ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمرضى والمترددين على المستشفى.

حيث قام بتفقد قسم الإستقبال والعيادات الخارجية وباقى أقسام المستشفى والصيدلية وأطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بها وألتقى بأطقم الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفى خلال نويتجية العيد.

وخلال الزيارة ألتقى المحافظ بعدد من المواطنيين المترددين على المستشفى، وأطمأن منهم على عدم وجود اية شكاوى أو تقصير من القائمين على العمل بالمستشفى وحسن معاملة المرضى والمواطنيين.

وأشاد المحافظ بمستوى النظافة العامة بالمستشفى ومستوى الآداء للعاملين بها وأمر بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالنوبتجية .