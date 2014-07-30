الفاتيكان..دولة داخل مدينة..لا تتعدى مساحتها كيلومترمربع

كتب | أحمد محجوب

ضمن مساحة تبلغ حوالى 148,940,000 كيلومتر مربع من اليابس على الكرة الارضية ، توجد دول تكاد تراها بصعوبة بالغة إذا بحثت عنها في الخرائط ، وذلك لأن مساحة بعضها لا تتعدى مساحة أحد الأحياء في دول آخرى ، فيمكنك أن تقطع الدولة كلها من شرقها إلى غربها مشياً على قدميك دون أن تتكبد عناء حمل أى طعام أو شراب ،فهى دولة داخل مدينة.

وتتمتع تلك الدولة الصغيرة بمقتضى ميثاق الامم المتحدة بالمساواة الكاملة مع الدول الكبرى ، بل ان بعضها صار وجهة مفضلة للسائحين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

الآصغر من حيث المساحة

وبأقل من كيلومتر مربع تأتى مدينة الفاتيكان فى المركز الاول كأضغر دولة فى العالم وتلقب رسميا بأسم دولة مدينة الفاتيكان، وتبلغ مساحتها حوالي 0.44 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها قرابة 1000 شخص فقط وبالتالي تعتبر أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان أيضاً ، كما أنها دولة داخل مدينة حيث تقع بالكامل في قلب العاصمة الايطالية روما، و تحيط روما بالفاتيكان من جميع الجهات ويفصل عنهما أسوار خاصة .

دولة بلا أطفال..عدد سكانها 800 نسمة

وتعد الفاتيكان الدولة الوحيدة في العالم التي لايوجد بها أطفال حيث كل سكانها من الرهبان والراهبات الا انها تحظى بزيارة مئات الالاف من الاشخاص أسبوعيا لحضور القداس الذى يترأسه بابا الفاتيكان، ويتولى الجيش الايطالي مهمة الدفاع عن أمن الفاتيكان التى تكتسب أهمية دينية خاصة نظرا لوجود مقر الكنسية الكاثوليكية على اراضيها، ويمثل تلك الدولة سفراء بعدد كبير بدول العالم، ويبلغ عدد سكانها 800 نسمة فقط.

جميع سكان الفاتيكان هم من العاملين في الدولة، و خاصة رجال الدين، حرس الفاتيكان هم سويسريون. هناك عدة آلاف من العاملين الاضافيين ، اللذين يسكنون خارج حدود المدينة. اللغة الرسمية هي اللاتينية، اللتي كانت يوماً ما لغة الرومان، بقيت كلغة رسمية للدين المسيحي الكاثوليكي، في الواقع فإن اللغة الإيطالية هي اللغة السائدة بين السكان و العاملين في الفاتيكان.

التاريخ..موسولينى أعطاها حق الدولة

من المفترض أنّ هذا الجزء الغير المسكون أصلا من روما كان دائما قد إعتقد أنه مقدس، حتى قبل وصول المسيحية في 326. الكنيسة الأولى، كنيسة قسطنطين، بنيت على الموقع المفترض لقبر القدّيس بيتر، ومنذ ذلك الحين بدأت المنطقة أن تصبح أكثر سكانا. الباباوات في دورهم العلماني مدّدوا سيطرتهم بشكل تدريجي على المناطق المجاورة، وخلال الولايات البابوية ، حكموا جزء كبير من شبه الجزيرة الإيطالية لأكثر من ألف سنة حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما إستولت المملكة الإيطالية الحديثة التوحد على أغلب أرض الولايات البابوية. في 1870، تم تحديد حصص البابا أكثر عندما تم ضم روما نفسها. و قد تم حل نزاعات بين مجموعة من الباباوات السجناء وإيطاليا في 11 فبراير 1929 بمعاهدات لاتران الثلاثة، و التى تم بموجبها – تحت حكم موسوليني – الدولة المستقلة لمدينة الفاتيكان ومنح منزلة الكاثوليكية الرومانية الخاصّة في إيطاليا، في 1984، عدّلت إتفاقية جديدة بين الكرسي البابوي وإيطاليا بعض أحكام المعاهدة السابقة، و من ضمن ذلك أسبقية الكاثوليكية الرومانية كالدين الرسمي الإيطالي.

النظام السياسي

النظام السياسي في الفاتيكان هو معقد بعض الشيء. البابا هو رأس الدولة. يتم انتخابه من قبل مجلس الكرادلة لمدى الحياة. يتم ذلك في الكنيسة السيستينية في قلب الفاتيكان. البابا يتمتع بسلطات تنفيذية، تشريعية و قضائية مطلقة. كما أنه يعين الطاقم الاداري لمساعدته القيام بإدارة الدولة كل خمس سنوات. وزير الدولة هو كاردينال معين من البابا أيضاً، يكون مسئول عن العلاقات الخارجية للفاتيكان و الكرسي البابوي.

السياسة الخارجية

للفاتيكان سفراء معتمدون في معظم دول العالم و خاصة الكاثوليكية منها. كما أن لهذه الدول سفراء في الفاتيكان، عادة يكونوا سفراء أيضاً لبلادهم في إيطاليا و مقيمين في روما لضيق مساحة المدينة. تتمتع الفاتيكان بصفة مراقب في الأمم المتحدة، كما أنها عضويتها في كثير من الاتفاقات الدولية هو ليس الا لترسيخ الفكر الديني و السلمي و التعاوني مع الدول الأخرى، على سبيل المثال عضويتها في منظمة الوحدة الأفريقية أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة الكيميائية.

الجيش..إيطاليا تدافع عنها فى الحرب والسلم

تمتلك دولة الفاتيكان أصغر وأقدم جيش نظامي في العالم وهو ما يعرف بالحرس السويسري ، وقد أسس هذا الجيش البابا يوليوس الثاني في 22 يناير عام 1506 حيث كان بالأصل عبارة عن مجموعة من الجنود المرتزقة القادمة من الكونفدرالية السويسرية .

> يبلغ تعداد الحرس قرابة المئة رجل ويعتبرون الحرس الشخصي الخاص لبابا الفاتيكان ، ويجب أن يكونوا جميعا من الذكور الكاثوليك السويسريين ، وكان البابا بولس السادس قد أمر بحل فرقتين من الحرس من الخدمة وهما فرقة حرس البلاط الشرفي وفرقة الحرس النبلاء.

> لايوجد لدولة الفاتيكان قوات بحرية أو جوية ومهام الدفاع الخارجي موكلة للدولة الإيطالية التي تحيط بالمقر الباباوي من جميع الجهات .

إقتصادها القئم على التبرعات

تتمتع دولة الفاتيكان باقتصاد فريد من نوعه فهو غير تجاري مدعوم من قبل التبرعات المالية التي تعرف باسم “بنس بطرس” التي يدفعها الكاثوليك من كل أنحاء العالم، وتنتفع أيضا خزينة الدولة من عائدات السياحة وبيع الطوابع والتذكارات السياحية ، كما أن العمال والموظفين المدنيين يستفيدون هناك من أجور ورواتب تفوق أجور نظراءهم في روما .

الثقافة

ثقافة الفاتيكان هي ذات تأثير قوي في العالم كله لوجود مقر الكنيسة الكاثوليكية فيها. أضف الى ذلك التحف المعمارية المنشأة في المدينة مثل كنيسة القديس بطرس و الكنيسة السيستانية اللتي يعود تاريخ بناءها الى قرون مضت. ساهم فنانون عالميون مثل مايكل أنجلو، بوتيشيلي و بيرنيني في تزيينها، ممتلكات مكتبة الفاتيكان و المتاحف الفاتيكانية هي ذو قيمة لا تقدر بمال.

البابوية..طقوس إنتخاب البابا

هي منصب ديني وهو أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية فالبابا هو خليفة بطرس وأسقف روما ورأس الكنيسة المنظور كما يرتبط هذا المنصب بمدينة الفاتيكان مقر البابا، البابا الحالي هو البابا بينيدكت السادس عشر ، وهو البابا رقم 274. كان هذا اللقب يعطى في السابق لكل أسقف في الكنيسة إلا أنه حفظ مع الوقت لرأس الكنيسة، مع احتفاظ بعض الكنائس بهذا اللقب كالكنيسة القبطية الأورثوذكسية.

يتولى البابا منصبه عن طريق الانتخاب من قبل الكرادلة، ولإنتخاب البابا طقوس خاصة، حيث يجتمع الكرادلة في الكنيسة السيستينية في الفاتيكان ويبقون فيها حتى انتخاب البابا الجديد ويعلنون عن ذلك عن طريق دخان ابيض يتصاعد من المدخنة اما في حال فشلهم في انتخابه فيتصاعد دخان اسود بدل الابيض.