مقتل 3 جنود إسرائيلين في جنوب قطاع غزة..وارتفاع حصيلة القتلى إلى 56

أعلن مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 3 جنود إسرائيليين قتلوا بعد ظهر اليوم خلال العمليات في جنوب قطاع غزة.

وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الالكتروني أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 56 جندياً منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة.

وأضافت أن 27 جندياً إسرائيلياً أصيبوا خلال العمليات في قطاع غزة منذ بداية اليوم وحتى الآن .

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، اليوم الأربعاء، إن أفراد الجيش الإسرائيلي سيستمرون في التحرك بالقوة الكاملة عسكرياً ضد البنى التحتية لحركة “حماس”.

ومن جهته، أعلن قائد القيادة الجنوبية العسكرية الإسرائيلية الميجور جنرال سامي تورجمان، اليوم الأربعاء، أن تدمير أنفاق “حماس” سيكتمل خلال أيام .

وأوردت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في موقعها الالكتروني أن “تورجمان” قال في حوار له مساء اليوم: “إنه فيما يتعلق بتدمير أنفاق حركة حماس فإن مهمة الجيش الإسرائيلي سوف تكتمل خلال أيام”.

وفي المقابل، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” اليوم الأربعاء مسئوليتها عن تفجير مبنى مفخخ تتحصن فيه قوة إسرائيلية خاصة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان عسكري صباح اليوم إنها “فجرت مبنى مفخخاً تتحصن فيه قوة خاصة في منطقة الفراحين شرق خان يونس مما ادى إلى تدميره فوق رؤؤسهم”.

كما أضافت: “أن طائرات ومدفعية العدو قصفت محيط المبنى بعد تفجيره في محاولة لإخلاء القتلى والجرحى”.

وأشارت “كتائب القسام” إلى أنها استهدفت أيضاً جرافة عسكرية إسرائيلية بمنطقة “الزنة” شرق خان يونس بقذيفتي “آر بي جي” وأصابتها بشكل مباشر،كما قصفت حشودات عسكرية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف “الهاون”.

كما أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسئوليتها عن قصف تل أبيب رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومجزرة سوق الشجاعية.

وقالت “سرايا القدس” في بيان عسكري اليوم الأربعاء، إنها “قصفت تل أبيب بصاروخ من نوع براق 70″.

وكانت السرايا قصفت اليوم عدداً من المدن والمواقع والمستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة بالصواريخ ومنها أسدود بصاروخي “جراد” و”نتيف هعسترا” بـ 3 صواريخ “107″ وموقع “ناحل عوز وكفار عزة” برشقة صواريخ “107″.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من يوليو الجاري ارتفعت إلى 1272 شهيداً و7150 جريحاً.

> أ ش أ