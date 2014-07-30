عابد فهد لم يفسخ عقده مع "الصباح" بل تمّ اقصاؤه عن العمل الخاص برمضان 2015

أبدت بعض المصادر الخاصة لـ "سيدتي نت" امتعاضها من انتقاد عابد فهد لمسلسل "لو" وأكدت أن ما قاله خلال إطلالته مع نيشان في برنامج "ولا تحلم" لم يكن في مكانه، لأن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً في كل الدول العربية، ومشيرة إلى أن هناك أهدافاً معينة تقف وراء ما قاله، وأضاف المصدر نفسه: "لا يعقل أن يوقع ممثل على عمل مكتوب بهذه الطريقة وعند الانتهاء من التصوير يصفه بأجمل الكلام، ثم لا يلبث أن يطل فجأة على الهواء ويقول ما قاله عنه".

ولأن عابد فهد أكد في مقابلة معه أنه لم يقرأ من النص سوى دوره، أجاب المصدر:" هذا الكلام غير صحيح، لأنني كنت موجوداً على "السيت" وأعرف أن هذا الكلام غير حقيقي".

من ناحية أخرى أشار هذا المصدر بأن ما قيل عن انسحاب عابد فهد من العمل الذي كان قد وقّع عليه لرمضان المقبل مع صادق الصباح ليس كلاماً دقيقاً، والحقيقة هي أنه تمّ اقصاؤه عن العمل لأسباب معينة ".