وفاة الممثل جايمس شيجيتا لأسباب مجهولة

توفي قبل أمس الإثنين الممثل الأمريكي James Shigeta عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقد أعلن هذا الخبر صديق الراحل Jeffrey Leavitt، كما كشف أن صديقه Shigeta كان نائماً ولم يستيقظ، بالرغم من أنه لم يكن يعاني من أي شيء.

الممثل James Shigeta بدأ مشواره الفني من خلال فيلم The Crimson Kimono في العام 1959، وطوال مسيرته شارك في الكثير من الأعمال إلى جانب كبار النجوم منهم Elvis Presley، و Bruce Willis.

James الذي ولد سنة 1929، أتقن ودرس فن الغناء إلى جانب التمثيل.