القبض علي منفذي تفجير أبراج الكهرباء بالصف

أعلن اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى بإسم وزارة الداخلية، أن قوات الشرطة نجحت فى تنفيذ بنود خطة وزارة الداخلية لتأمين الشارع المصرى خلال إحتفالات عيد الفطر المبارك بمعدلات آداء مرتفعة ، وفرضت مناخًا من الاستقرار الأمنى على مدار أيام العيد الثلاث، حال دون وقوع أى حادث يشكل تهديداً للأمن بشكل عام .

وتابع المتحدث الرسمى، أنه فى إطار المتابعات الأمنية لضبط العناصر الإخوانية المتورطة فى وقائع تفجير وإسقاط أبراج الكهرباء ، تمكنت الحراسة المعينة لتأمين أبراج الكهرباء بدائرة مركز الصف صباح اليوم الموافق 30 الجارى من ضبط خالد محمد عبدالوهاب على 43 سنه- مدرس ومقيم مركز أطفيح وبحوزته (مسدس عيار 22مم – منشار كهربائى وآخر يدوى والأدوات المستخدمة فى قطع الأعمدة ) حال محاولته وآخرين قطع قواعد برج الكهرباء الرئيسى بخط ( البساتين/ الكريمات ) عن طريق نشره مما أدى إلى سقوطة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الهاربين المشاركين فى الواقعة وضبط أحدهم ويدعى / عادل الحسينى أحمد أمين 24 سنه طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر ، مقيم مركز أطفيح .