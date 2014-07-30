تقارير: شنايدرلين يقدم طلب انتقال من ساوثامبتون

أكدت شبكة "فرانس فوتبول الفرنسية" أن لاعب الوسط الفرنسي مورجان شنايدرلين قدم طلب انتقال لإدارة ساوثامبتون من أجل الرحيل عن النادي.

شنايدرلين يعد هدفا قويا لمدربه السابق مارويسيو بوتشينيو مدرب توتنام الحالي من أجل انتدابه، إلى جانب رغبه أرسنال في التعاقد مع اللاعب.

وأكد رئيس نادي ساوثامبتون يوم الثلاثاء أن شنايدرلين ليس للبيع، وهو ما أغضب اللاعب كثيرا.

وهاجم شنايدرلين ناديه ساوثامبتون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مغردا: " 6 سنوات رائعة مع ساوثامبتون، دمرت تماما في ساعة واحدة".

ومن جانبها خرجت تقارير من فرانس فوتبول تأكد أن اللاعب لم يحضر تدريبات الفريق المقررة يوم الأربعاء، إلى جانب تقديمه لطلب رحيل.

ويرغب شنايدرلين صاحب الـ24 عاما للعب أساسيا تحت قيادة بوتشينيو مدربه السابق وهو ما جعله أقرب من الانتقال إلى توتنام عن أرسنال.

ورحل عن صفوف ساوثامبتون العديد من اللاعبين الأساسين على رأسهم أدم لالانا وريكي لامبرت وديان لوفرين ولوك شو.

ويسعى ساوثامبتون للحفاظ على ما تبقي له من لاعبين أمثال شنايدرلين وجاي رودريجيز من أجل تقديم موسم جديد في الدوري الإنجليزي لا يقل عن الموسم الماضي.

وأحتل ساوثامبتون المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الموسم الماضي، وهو ما يريد مدربه الجديد رونالد كومان الحفاظ عليه.