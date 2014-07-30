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' كوادرادو يتفاوض مع برشلونة '

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' كوادرادو يتفاوض مع برشلونة ' ' كوادرادو يتفاوض مع برشلونة '

أقر لوتشي وكيل أعمال الكولومبي خوان كوادرادو جناح فيورنتينا الإيطالي بوجود مفاوضات من نادي برشلونة مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان كوادرادو قد تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم الماضي والذي تأهل المنتخب الكولومبي لدور الثمانية منه.

وقال لوتشي "نحن في مفاوضات مع برشلونة منذ فترة وكذلك أندية أخرى، لاحظنا اهتمامات عديدة من بعض الأندية ولكن ليس هناك أي محادثات رسمية حتى الآن".

ومازال كوادرادو يمتلك عامين في عقده مع فيورنتينا الإيطالي مما يجعل على الراغب في شرائه إقناع ناديه أولا.

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