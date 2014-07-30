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تقارير - تشيلسي يسعى لضم ميراندا من أتليتكو مدريد

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تقارير - تشيلسي يسعى لضم ميراندا من أتليتكو مدريد تقارير - تشيلسي يسعى لضم ميراندا من أتليتكو مدريد

(إفي): عرض تشيلسي الإنجليزي 25 مليون يورو على أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل ضم المدافع البرازيلي جواو ميراندا، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية اليوم.

وقالت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية اليوم إن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي معجب بشدة بامكانيات اللاعب (29 عاما) الذي توج مع الـ(روخيبلانكوس) الموسم الماضي بلقب الليجا.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع 30 يورو وكان لديه فيما سبق عروض من برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن رفض أتلتيكو خفض الشرط الجزائي تسبب في صرف نظرهم عن الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشارك كل من ميراندا ومورينيو لنفس الوكيل ربما يلعب دورا هاما في تقريب وجهات النظر وضم اللاعب.

ويعد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الأتلتي العقبة الرئيسية أمام اتمام الصفقة حيث يعتبر أن ميراندا عنصرا أساسيا في الخطوط الخلفية للفريق، الذي رحل بالفعل مهاجمه دييجو كوستا وظهيره فيليبي لويس نحو الـ"بلوز".

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