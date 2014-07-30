بريطانيا تعلن تقديم 3 ملايين جنيه استرلينى مساعدات جديدة لغزة

أعلنت الحكومة البريطانية ، اليوم الأربعاء، عن تقديم ثلاثة ملايين جنيه استرليني مساعدات جديدة لغزة تمكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تقديم مساعدات غذائية عاجلة لأكثر من 300 ألف شخص في غزة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة زادت حجم استجابتها الإنسانية إزاء الأزمة في غزة بتقديم ثلاثة ملايين جنيه استرليني لبرنامج الأغذية العالمي للمساعدة في التعامل مع نقص المواد الغذائية، ويوفر هذا المبلغ مساعدات غذائية عاجلة لأكثر من 300 ألف شخص لمدة شهر واحد ،كما يرفع هذا المبلغ من إجمالي الدعم البريطاني المقدم منذ بدء الأزمة إلى عشرة ملايين استرليني .

وفى سياق متصل ، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جستين جريننج: “بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من القتال، فإن عدد القتلى في غزة آخذ في الارتفاع وأكثر من 200 ألف شخص، العديد منهم من الأطفال، شردوا من منازلهم، نحن بحاجة ماسة لوقف إراقة الدماء، ونواصل الدعوة لوقف إطلاق النار الإنساني غير المشروط والفوري لمنع أي معاناة لا داعي لها.”

وأضافت “جريننج”: “الوضع في غزة خطير، وتساعد المملكة المتحدة لتلبية الاحتياجات الفورية، بما في ذلك المساهمة الأخيرة بمبلغ ثلاثة ملايين استرليني التي ستجلب الغذاء لمئات الآلاف من الأشخاص المعرضين للخطر.”

وأكدت الوزيرة البريطانية: “يتعين على كافة الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إلحاق الأذى بالمدنيين”.

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