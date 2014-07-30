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“حماس والجهاد”: مجزرة سوق الشجاعية “جريمة حرب” تستلزم رداً مزلزلاً وسط صمت عربى

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“حماس والجهاد”: مجزرة سوق الشجاعية “جريمة حرب” تستلزم رداً مزلزلاً وسط صمت عربى “حماس والجهاد”: مجزرة سوق الشجاعية “جريمة حرب” تستلزم رداً مزلزلاً وسط صمت عربى

فوزي برهوم-أرشيفية

استنكرت حركتا المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في سوق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم “حماس” فوزي برهوم في تصريح صحفي : “مجزرة سوق الشجاعية قتل جماعي مروع تعكس إرهاب الاحتلال ونتيجة للصمت العربي والدولي على مجازره وتستلزم رداً مزلزلاً”.

وذكرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي:  ”إن مجزرة سوق الشجاعية جريمة حرب جديدة تتم وسط تواطؤ وصمت عربي” .

وأضافت:  ”أن المقاومة تعرف كيف ترد على إرهاب جيش الاحتلال الذي تؤججه أساطير التلمود”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ضد المدنيين العزل في سوق حي الشجاعية شرق مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً بينهم مصور صحفي وأكثر من 200 جريح على الأقل رغم الهدنة التي أعلنها من جانب واحد لمدة أربع ساعات عصر اليوم الأربعاء .

أ ش أ

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