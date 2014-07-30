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أشهر حوادث الطيران في التاريخ

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مسلحون يسقطون الطائرة الماليزية

مسلحون يسقطون الطائرة الماليزية

خلال أشهر قليلة دفعت شركات الطيران حول العالم ثمنًا باهظًا لسقوط الكثير من الركاب ما بين موتي وجرحي ، بداية من لغز الذي حير العالم وهو اختفاء الطائرة الماليزية، دفعت شركة الطيران الماليزية ثمنًا آخرًا جديدًا بسقوط طائرة ماليزية من نفس النوع “بوينج” من خلال اسقاطها علي يد بعض المسلحين في أوكرانيا ، منطقة تخضع لنفوذ الانقصاليين.

لم يمر أسبوع علي حادث سقوط الطائرة الماليزية والذي سبب أزمة دبلوماسية بين الدول التي كان مواطنيها علي متن الطائرة حتي نشبت أزمة جديدة من خلال إسقاط طائرة جزائرية في مالي وكان أغلب الركاب يحملون الجنسية الفرنسية ..ولكن من خلال الرجوع إلي بعض الطيران الأخري نكتشف أنها ليست الأغرب

أشهر حوادث الطيران

كارثة مطار تنريف في جزر الكناري

هو الحادث الأسوأ في تاريخ الطيران الحديث ولقي 583 شخصا مصرعهم بسببها، فبعد إغلاق المطار الرئيسي في جزر الكناري في العاصمة غران كناريا بسبب تفجيرات أرغمت جميع الطائرات إلى التوجه إلى مطار تنريف الصغير وصادف أن يكون الضباب كثيفا ويمنع الرؤيا في المطار وفي هذا الأثناء تحركت طائرة الخطوط الهولندية على المدرج الوحيد في المطار للإقلاع وفي الوقت نفسه هبطت طائرة بان أمريكا على المدرج فوقعت الكارثة.

 

الرحلة 370 المفقودة

طيان 2

الطائرة الماليزية المفقودة

مارس الماضي انطلقت الرحلة 370 للخطوط الماليزية من كوالامبور متوجه إلى الصين. بعد ساعتين من الإقلاع فقد الاتصال بالطائرة ولم يعرف اتجاهها. ورغم عمليات البحث الكبيرة والمشاركة الدولية الضخمة فيها لم يعثر على أي اثر للطائرة ولا يعرف لغاية اليوم فيما إذا كانت الطائرة قدسقطت أو اسقطت أو ربما قد هبطت بسلام في مكان ما.

 

قضية لوكبري

قضية لوكبر

 

قضية لوكربي

قد تكون قضية لوكبري أشهر قضية جنائية مرتبطة بحادث طيران. في سنة 1988 سقطت طائرة تابعة لشركة بان أمريكان في قرية لوكربي الاسكتلندية. لقي جميع ركاب الطائرة وعددهم 259 مصرعهم بسبب الحادث، بالإضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية. اتهمت الولايات المتحدة ليبيا بالحادثة واستمرت المحكمة الدولية الخاصة بالقضية سنوات طويلة وفي سنة 2001 أدانت المحكمة المتهم الرئيس في القضية عبد الباسط المقرحي بالسجن المؤبد.

 

نهاية أسطورة كونكورد

نهاية أسطورة كونكورد

نهاية أسطورة كونكورد

طائرة كونكورد هي من أشهر الطائرات في القرن الماضي وتميزت بشكلها الغريب وسرعتها العالية، وكانت أول طائرة مدنية أسرع من الصوت. في سنة 2000 اصطدمت طائرة كونكورد بفندق قريب من مطار شارل ديغول الفرنسي بعد قليل من إقلاعها. كونكورد كانت إحدى أكثر الطائرات أمانا في العالم ولم تتعرض لأية حادث لسنين طويلة، لكن عيبها الوحيد كان إطاراتها الحساسة، وهو كان سبب حادثها الأخير. توقفت رحلات كونكورد بعد هذا الحادث.

 

إسقاط طائرة ماليزية في أوكرانيا

مسلحون يسقطون الطائرة الماليزية

مسلحون يسقطون الطائرة الماليزية

طائرة ماليزية أخرى قادها حظها السيء لأن تكون جزء من كارثة غامضة لا يعرف تفاصيلها. الرحلة 17 المتوجهة من العاصمة الهولندية إلى كوالامبور. أسقطت الطائرة بالقرب من مدينة شاختارسك في شرق أوكرانيا واتهمت الأوكرانية الانفصاليين في شرق البلد بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو روسي الصنع.

الطائرة الإيرانية

الطائرة الإيرانية

أمريكا تسقط طائرة إيرانية مدنية  

في شهر يوليو 1988 أسقطت قوات البحرية الأمريكية في منطقة الخليج طائرة إيرانية مدنية متوجهة من مطار بندر عباس الإيراني إلى مطار دبي، لأن قوات البحرية اشتبهت بالطائرة الإيرانية وصنفتها على أنها طائرة مقاتلة من صنف F14. لقي جميع ركاب الطائرة وعددهم 290 مصرعهم جراء الحادث. الطرفان الأمريكي والإيراني توصلا إلى اتفاق في سنة 1996 يقضي بتعويض عائلات الضحايا.

حادثة الرحلة 447 الفرنسية

وهي الرحلة المتوجهة من ريو دي جانيرو إلى باريس في سنة 2009 واعتبرها البعض من أسوء حوادث الطيران للخطوط الفرنسية. اختفت الطائرة فوق المحيط الأطلسي ومن ثم العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الجثث في المحيط. بعد عامين من الحادث عثر على الصندوق الأسود للطائرة، فيما أشارت التحقيقات النهائية للحادث إلى أن مشاكل فنية كانت وراء الحادث.

ة فرنسا تأسف لسقوط الطائرة الجزائرية

ة فرنسا تأسف لسقوط الطائرة الجزائرية

سقوط طائرة جزائرية في مالي

في شهر  يوليو 2014 سقطت طائرة مدنية جزائرية في مالي بعد 50 دقيقة من إقلاعها. يعتقد أن سبب سقوط الطائرة هو سوء الأحوال الجوية. أكثر من مليار شخص يستعمل خطوط الطيران كل عام في السفر، ويلقي نحو 500 شخص مصرعهم كل عام بسبب حوادث الطيران. سوء الأحوال الجوية هو المسبب الأكبر لحوادث الطيران في العالم.

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