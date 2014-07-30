ننشر البنود المعدلة للمبادرة المصرية لوقف العدوان علي غزة باتفاق مصري جزائري قطري

علمت وكالة ONA من مصادر خاصة أن هناك تعديلات على بنود المبادرة المصرية تتضمن عدة بنود وهي وقف اطلاق نار مؤقت لمدة خمسة ايام لافتا إلي أن تبدأ خلال الايام الخمسة محادثات بين وفد فلسطيني موحد يضم حماس والجهاد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وبين اسرائيل في القاهرة وبوساطة مصرية.

وأضافت المصادر أن هذه تهدف إلي التوصل الى تعهد اسرائيلي بانهاء الحصار وفتح المعابر، والسماح بالصيد البحري لمسافة 12 ميلا، والغاء المنطقة العازلة، والافراج عن محرري صفقة شاليط والدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو ونواب المجلس التشريعي، مشيرا إلي التعهد بآلية تحقق ومراقبة لتنفيذ الاتفاق تتشكل من الولايات المتحدة ومصر.

وتابع المصدر :” استئناف عمل مؤتمر شرم الشيخ لاعادة اعمار غزة وتوفير المساعدات الانسانية فورا من خلال المنظمات الدولية وحكومة الوفاق الوطني”.

وأكد المصدر أن هذه المبادرة تم التوافق عليها فيما بين الرئيس السيسي والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقام بوتفليقة حبسما أكدت وكالة الانباء الجزائرية بالاتصال بأمير قطر الشيخ تميم ودعاه إلي العمل العربي المشترك من أجل وقف العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة وتم تكليف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بمناقشتها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة.