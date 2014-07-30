رداً على مجزرة “الشجاعية”..سرايا القدس تقصف تل أبيب بصاروخ “براق 70 “

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن قصف تل أبيب رداَ على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومجزرة سوق الشجاعية.

وقالت “سرايا القدس” في بيان عسكري لها، اليوم الأربعاء، إنها “قصفت تل أبيب بصاروخ من نوع براق 70″.

وكانت السرايا قصفت اليوم الأربعاء، عدداً من المدن والمواقع والمستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة بالصواريخ ومنها “أسدود” بصاروخي “جراد” و”نتيف هعسترا” بـ 3 صواريخ” 107″ وموقع” ناحل عوز” و”كفار عزة” برشقة صواريخ “107″.

كما قصفت الآليات المتوغلة على جبل “الصوراني” شرق مدينة غزة وموقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح بقذائف “الهاون”.

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