بان كي مون يبدى انزعاجه لعرقلة عمل المحققين الدوليين فى حادث الطائرة الماليزية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون، اليوم الأربعاء، عن انزعاجه الشديد فور علمه بعرقلة عمل فرق الطب الشرعي والمحققين الدوليين في دونيتسك، المكلفين بالتحقيق في إسقاط طائرة الركاب الماليزية، في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في 17 يوليو الجاري .

وأكد الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه اليوم الأربعاء،علي وجود أشلاء الضحايا والأدلة في موقع حطام الطائرة وأن عائلات الضحايا والعالم يستحقون التوصل إلي إجابات حول حقيقة ما حدث.

وقال بان كي مون في بيانه إنه “يسترشد بقرار مجلس الأمن رقم 2166، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فوراً في المناطق القريبة من موقع الحادث ، والسماح بوصول الفرق الدولية دون عوائق إلى موقع حطام الطائرة”.

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