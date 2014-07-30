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تقارير - رويس يرفض تجديد عقده مع دورتموند

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تقارير - رويس يرفض تجديد عقده مع دورتموند تقارير - رويس يرفض تجديد عقده مع دورتموند

أشارت تقارير ألمانية إلى أن ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند قد رفض تجديد عقده مع ناديه مما يتيح له الرحيل الصيف المقبل بشرط جزائي.

وينتهي عقد رويس بعد عامين إلا أنه يستطيع الرحيل قبل نهايته بموسم واحد مقابل دفع 35 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي.

ووفقا للتقارير فإن بروسيا دورتموند ربما يستمع للعروض المقدمة لماركو رويس في حال إصراره على عدم التجديد لتحقيق أعلى ربح من وراء بيع اللاعب.

وارتبط إسم رويس بأندية مانشستر يونايتد وبرشلونة وربما يفكر ليفربول أيضا في شراء اللاعب إذا وجدوا سعره مناسبا.

يذكر أن رويس قد انضم إلى دورتموند عام 2012 قادما من مونشنجلادباخ وقدم أداء رائعا وسجل 21 هدفا فقط الموسم الماضي في 39 مباراة.

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