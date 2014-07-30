' الرذاذ المتلاشي ' في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

قرر الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم استخدام " الرذاذ المتلاشي" لتحديد أماكن الكرات الثابتة وحائط الصد في الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من الموسم المقبل.

واستخدم " الرذاذ المتلاشي" في كأس العالم بالبرازيل 2014، لأول مره بعد ما كان يستخدم دائما في الدوريات اللاتينية.

ويستخدم الرذاذ من قبل حكام المباريات من أجل تحديد أماكن الكرات الثابتة إلى جانب حائط الصد.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن استخدام "الرذاذ" بداية من الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق السادس عشر من أغسطس القادم.