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ضبط 10 أشخاص على خلفية مشاجرة بين عائلتين بمركز نجع حمادى

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ضبط 10 أشخاص على خلفية مشاجرة بين عائلتين بمركز نجع حمادى ضبط 10 أشخاص على خلفية مشاجرة بين عائلتين بمركز نجع حمادى

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، من ضبط  10 أشخاص على خلفية نشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز نجع حمادى.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى “أبو المجد” و”الرباعيات ” بقرية نجع قابول، بسبب لهو الأطفال.

ومن ناحية أخرى فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمداخل القرية، خوفًا من تجدد الإشتباكات بين العائلتين، بعد مصرع طفلة أثناء نقلها لمستشفى أسيوط لتلقى العلاج، إثر إصابتها بطلق نارى فى البطن.

كانت مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت مساء أمس، أصيب فيها كلا من “حازم .ج . أ ” 31 سنة ، عامل أجرى، و”رزق الله . س ” 50 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و” أيمن .ع . ا” 25 سنة بطلق نارى، بالإضافة إلى إصابة “أميرة .ج ” 11 سنة بطلق نارى فى البطن، والتى لفظت أنفاسها الأخيرة، أثناء نقلها من مستشفى نجع حمادى العام إلى مستشفى أسيوط لتلقى العلاج.

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