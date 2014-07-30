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إيران تدين الهجوم الإرهابي على إقليم “شينجيانج” الصيني..وتؤكد على رفض العنف

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إيران تدين الهجوم الإرهابي على إقليم “شينجيانج” الصيني..وتؤكد على رفض العنف إيران تدين الهجوم الإرهابي على إقليم “شينجيانج” الصيني..وتؤكد على رفض العنف

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم-أرشيفية

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، الهجوم الإرهابي في إقليم “شينجيانج” أقصى غربي الصين مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وقالت “أفخم”، حسبما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن “سياسة إيران المبدئية ترفض التطرف والعنف”.

وأفادت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء، بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص في “هجوم إرهابي” بمنطقة شينجيانج أقصى غرب الصين والتي تعد موطناً لأقلية “اليوغور” العرقية وغالبيتهم من المسلمين .

وتعتبر منطقة شينجيانج ذاتية الحكم وهي تعني “التخوم الجديدة” باللغة الصينية، وهى مقاطعة صينية تتمتع بنظام إداري خاص، تقع في أقصى شمال غرب البلاد، عاصمتها مدينة “أورومتشي”، والتسمية التاريخية للمنطقة تركستان الشرقية، وهي ذات أغلبية مسلمة، والاسم ينقسم إلى كلمتين “ترك.. ستان” ومعناها أرض الترك نالت استقلالها عام 1944 ولكن بعد ثورة 1949 في الصين وإعلان قيام الشيوعية ضمها إلى الصين فصارت مقاطعة صينية، وهي غنية بالنفط والغاز الطبيعي وخامات اليورانيوم .
> أ ش أ

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