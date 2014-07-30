الهلال الأحمر يقدم ألفين و340 طردا غذائيا و500 كسوة للنازحين بغزة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس واليوم ألفين و340 طردا غذائيا على النازحين من ديارهم في عدة مناطق من غزة بسبب الأحداث التي يشهدها القطاع هذه الأيام .

وقال عماد أبواللبن مدير مكتب الهلال الأحمر في غزة انه تم أمس توزيع ألف و70 طردا غذائيا منها 570 طردا على النازحين المقيمين في مدارس الاونروا و500 طرد على النازحين المقيمين في منازل أقاربهم.

وأوضح أن الطرود الغذائية الموزعة بعضها يمكن للعائلات النازحة استخدامها للطبخ والبعض الآخر تكون جاهزة للأكل بينما تم اليوم توزيع 500 طرد غذائي على النازحين في مدارس الاونروا في حين تم تسليم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 500 طرد آخرى لتوزيعها

على المحتاجين حسب معرفتها إلى جانب تسليم مركز الأمل المسؤول عن الأسر المحتاجة 270 طردا غذائيا لتقديمها إلى المحتاجين الذين يرعاهم.

وذكر أبو اللبن أن مكتب الهلال الأحمر تمكن من توزيع 500 كسوة ملابس على النازحين المقيمين في مدارس الأونروا استفاد منها الأطفال بصفة خاصة .

وأشار إلى أن المستفيدين من هذه التوزيعات عبروا عن بالغ تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ولهيئة الهلال الأحمر الاماراتي على هذه المساعدات اليومية التي تقدمها للفلسطينيين لمساعدتهم في تخطي المحنة التي يعيشونها في ظل الأحداث المؤلمة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وضعت برنامجا اغاثيا مكثفا لمساعدة أهالي قطاع غزة وشيدت مستشفى ميدانيا وسط مدينة دير البلح لاستقبال الجرحى والمرضى وعلاجهم حيث بامكانه استقبال أكثر من 50 حالة يوميا وتنفيذ أكثر من 20 عملية جراحية يوميا ويضم أكثر من 20 سريرا وتم تسليمه لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني .

وزارت أربعة وفود من هيئة الهلال الاحمر الاماراتي قطاع غزة منذ بداية الأحداث حيث أنجزت بناء المستشفى وأشرفت على وضع البرنامج الاغاثي المكثف وتقوم بتزويده باحتياجاته الضرورية سواء من الناحية الغذائية أو الطبية.

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