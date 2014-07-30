طارق السعيد يوجه رسالة لجماهير الزمالك الغاضبة منه

يواجه طارق السعيد لاعب الوسط السابق بالزمالك والأهلي، انتقادات منذ تم اختياره من حسام حسن لمشاركته أعباء قيادة الجهاز الفني للفريق الأبيض..وريفالدو الكرة المصرية يرد من خلال FilGoal.com على تلك الانتقادات.

بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك اعترضوا على اسم طارق السعيد في الجهاز الفني الجديد الذي يقوده حسام حسن، وذلك كونه رحل عن الفريق الأبيض وهو لاعب واتجه للأهلي.

ورد طارق السعيد عبر FilGoal.com "أولا، معهم الحق في إبداء الغضب مني.. أحترم من دعمني ومن انتقدني سواء".

وتابع "ثانيا، أرى أن غضبهم مني سببه حبهم الكبير لي.. بكم ما كانوا يريدون استمراري هم ينتقدوني حاليا".

وأضاف "أنا ابن الزمالك.. هذا النادي له الفضل علي.. هو من منحني كل شيء، وأدين له بكل شيء".

وأكمل "حين ناداني الزمالك، لبيت النداء بدون تفكير.. هذا هو الأمر ببساطة".