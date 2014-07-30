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القبض على “جورج بوش” بتهمه حيازة الكوكايين

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القبض على “جورج بوش” بتهمه حيازة الكوكايين القبض على “جورج بوش” بتهمه حيازة الكوكايين

القت الشرطة الأمريكية القبض على الرئيس الأمريكي الأسبق  ”جورح دابليو بوش” بضاحية “دالاس” مؤخراً، بعد أن أستوقفته نقطة مرور للتفتيش على الأوراق و ضبطت الكوكايين بقفازاته.

وتقول شرطة “دالاس” وفقا لصحيفة “إمباير نيوز”: بأنهم استوقفوا “بوش” بعد أن أخذ بسيارته منعطف لليمين دون إستعمال الإشارة المخصصة لذلك، وقد أعرب الضباط عن إندهاشهم البالغ بأن يبدر هذا التصرف من رئيس سابق.

وذكر أحد  الضباط بأن “بوش”  قد بدا تحت تأثير المخدر، مما دفع أفراد الأمن المتواجدين بالمكان لتفتيش لسيارته،  حيث عثر أفراد الأمن علي  المخدرات بحوزته.

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