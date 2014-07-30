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الرئيس الفلسطيني يرسل صائب عريقات للقاء خالد مشعل في قطر

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الرئيس الفلسطيني يرسل صائب عريقات للقاء خالد مشعل في قطر الرئيس الفلسطيني يرسل صائب عريقات للقاء خالد مشعل في قطر

 

صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس  قرارًا بإرسال  صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلي العاصمة القطرية الدوحة ، وذلك  للقاء خالد مشعل مدير المكتب السياسي لحركة حماس ،في الدوحة لبحث التهدئة في فطاع غزة.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد التقي في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، لبحث التهدئة في غزة.

وأكد هذا المسؤول وجود “تشاور دائم مع كافة الفصائل الفلسطينية ومنها حماس والجهاد الإسلامي من أجل التوصل بأقرب وقت ممكن الى وقف لإطلاق نار تليه بعد 48 ساعة لقاءات مكثفة لمدة خمسة أيام يتم فيها التوصل الى هدنة”.

وأوضح أن الرئيس عباس يتبنى مع القيادة الفلسطينية “جميع مطالب الفصائل الفلسطينية ومطالب حركة حماس من أجل التوصل الى هدنة مع إسرائيل، لكن الرئيس عباس يريد أولا وقف العدوان على غزة ومن ثم بحث اتفاق التهدئة او الهدنة مع إسرائيل”.

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