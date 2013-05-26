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صلاح: حزين لخسارة دورتموند.. وتأثرت بدموع جماهيره

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صلاح: حزين لخسارة دورتموند.. وتأثرت بدموع جماهيره صلاح: حزين لخسارة دورتموند.. وتأثرت بدموع جماهيره

شعر محمد صلاح بالحزن عقب خسارة بروسيا دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ 2-1 يوم السبت على ملعب ويمبلي.

وقال صلاح لـFilGoal.com من سويسرا: "حزين جدا لخسارة دورتموند الذي شجعته في المباراة النهائية، وتأثرت جدا بمشاهد دموع جماهيره عقب النهائي".

وتابع "كما تأثرت بمشهد نزول يورجن كلوب المدير الفني عقب المباراة لتحية الجماهير، وقد بدا الحزن على وجهه".

وأوضح صلاح "كنت أتمنى فوز دورتموند لأن ذلك كان سيحدث فارقا مع الفريق ولاعبيه".

واستدرك النجم الدولي متما "ولكن ذلك لا يمنع أن بايرن فريق ثقيل وكبير".

ويستعد صلاح لمباراة هامة مع فريقه بازل أمام جراسهوبرز في طريق حسم الدوري السويسري.

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