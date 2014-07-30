لويس إنريكي يلغي تدريبات اليوم في إنجلترا

مدريد، (إفي): خاض فريق برشلونة الإسباني مرانه صباح اليوم الاربعاء في بيرمنجام بإنجلترا، بقيادة المدير الفني الجديد للفريق لويس إنريكي الذي ألغى جلسة المران المقررة مساء اليوم لكي يحصل اللاعبون على الراحة.

وشهد مران اليوم عودة سرخيو روبرتو إلى التدريبات الجماعية بعد أن تغيب عن مران الأمس بسبب كدمة تعرض لها في القدم.

كما شهد غياب باتريك جابارون الظهير الأيمن للفريق لذا شارك في مران اليوم 24 لاعبا فقط.

وسيستأنف برسا مرانه صباح غد الخميس في جلسة مران مزدوجة في المكان الذي يقيم فيه الفريق معسكره في إنجلترا حتى السبت المقبل، ليسافر بعدها إلى باريس لمواجهة نيس الفرنسي على أرضه، في ثاني المباريات التي يخوضها البرسا استعدادا للموسم الجديد.

وكان برشلونة قد فاز على مواطنه ريكرياتيفو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، بهدف دون رد في أول مباراة يخوضها استعدادا للموسم الجديد بقيادة انريكي.