مكياج العيون البنية على طريقة النجمات

تكتمل قوة المكياج في إبراز جمال المرأة بالعيون اللافتة. لكنّ لمكياج العيون خصوصيّة من ناحية اختيار ألوان ظلال العيون وطريقة تطبيقه. للعيون البنيّة بكلّ تدرّجات اللون، وتحديداً العسلية أسلوب خاصّ في إبراز شخصية المرأة. موقع " سيدتي نت" يكشف لك خطوات مكياج العيون البنيّة والعسليّة على طريقة النجمات العربيات.

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العيون العسليّة على طريقة نجوى كرم:

أطلّت مؤخراً الفنانة نجوى كرم في مهرجان ضبية بمكياج لافتٍ، أبرز جمال عينيها، مستخدمة الأي لاينر الأسود مع الظلال الرمادي الداكن، الذي يفتح تدريجياً تحت الحاجب وحول الزاوية الداخلية للعين.

العيون البنيّة على غرار ميريام فارس:

تعتمد ميريام فارس المكياج الجريء وتبرز جمال عينيها بالأي لاينر الأسود المجنّح مع الماسكرا الكثيفة. لكنّ اللافت في مكياج عيون ميريام هو اعتمادها على خدعة الكحل الأبيض في تكبير العين، عبر وضعه دائماً داخل الجفن السفلي.

العيون العسليّة على طريقة سيرين عبد النور:

تشتهر سيرين عبد النور بالعيون العسليّة. أمّا بالنسبة إلى المكياج فهي تعتمد على الأي لاينر الأسود مع الظلال المطابق له. وتُبرز اللون العسليّ في عينيها عبر استخدام الظلال الفضيّ أو الأبيض على الزاوية الداخليّة للعين.

العيون البنيّة على غرار نوال الزغبي:

تستخدم نوال الزغبي الأي لاينر الأسود الذي يبدأ رفيعاً ليعرض تدريجياً. أما بالنسبة إلى الظلال، فهي غالباً ما تعتمد على البنيّ الداكن مع الظلال الزهريّ تحت الحاجب، إضافة إلى الماسكرا الكثيفة التي تبرز الشكل اللوزيّ لعينيها.

العيون العسليّة على طريقة إليسا:

تُعرف إليسا بالمكياج الأسود، الذي يعكس لون عينيها ويمنحها جاذبية إضافية. وتعتمد في مكياج العيون على تدرّجات الألوان الداكنة، من الأسود إلى الرمادي، مع اللون الفضي أو الزهري، تحت الحاجب و في الزاوية الداخلية.

إذا كنت تتمتّعين بالعيون البنيّة أو العسليّة، فابرزي جمالها على طريقة النجمات.

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