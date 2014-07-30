شركة “ISIS” الأمريكية تنوي تغيير أسمها بسبب “داعش”

أعلنت شركة “آيسيس Isis ” المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية، أنها ٍوف تقوم بتغيير أسمها، وذلك كي لا تحمل نفس الاسم الذي يحمله تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” الذي يرمز إليه اختصارًا بـ ISIS أو ISIL.

وقال المدير التنفيذي لشركة “آيسيس” Isis، مايكل آبوت في بيان له متحدثاً عن السبب وراء عزم الشركة تغيير اسمها “لا نرغب بمشاركة نفس الاسم مع جماعة إرتبط اسمها بالعنف وقلوبنا تتوجه إلى أولئك الذين يعانون”. حسب تعبيره.

وأكد آبوت أن “آيسيس” Isis تعمل بجد للحصول على اسم جديد، ولكن دون أن يكشف عن الاسم الذي تعتزم الشركة تبنيه بدلاً عن اسمها الحالي.

وتعد “آيسيس” Isis إحدى خدمات المحافظ الإلكترونية، مثل “محفظة جوجل” Google Wallet، و”باي بال” PayPal، التي تتيح للمستخدمين الاستغناء عن حمل المال نقداً أو البطاقات الائتمانية لإجراء عملية الدفع المالية.