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حسام حسن معجب بكل صفقات مرتضى.. ماعدا اسمين

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حسام حسن معجب بكل صفقات مرتضى.. ماعدا اسمين حسام حسن معجب بكل صفقات مرتضى.. ماعدا اسمين

يبدو حسام حسن المدير الفني الذي على وشك تدريب الزمالك معجبا بكل صفقات النادي الابيض للموسم الجديد، لكنه يفكر في أمر اسمين فقط.

الزمالك أقال أحمد حسام "ميدو" من منصب المدير الفني للفريق الأبيض، وكلف حسام حسن بتولي المسؤولية.

العميد رحب بالأمر، وحاليا في مفاوضات مستمر مع مجلس إدارة النادي الأبيض لحسم الاتفاق.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أبلغ حسام حسن بأن الجهاز الفني الجديد للفريق يملك كامل الحرية في التصرف مع قائمة اللاعبين، سواء الحاليين أو الجدد.

وعقب حسام حسن بأنه راض عن الصفقات إجمالا، وأنه فقط يفكر في أمر اسمين لا أكثر.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن يفاضل بين الثنائي رضا العزب وصالح موسى لاختيار أحده في قائمة الزمالك للموسم الجديد.

كذلك ينتظر العميد رد نور السيد على عرض الزمالك بتجديد عقده، ولو وافق سيدرس حاجة الفريق لمحمد شعبان القادم بعد نهاية عقده مع إنبي.

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