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نور السيد يضع شرطا لتلبية نداء حسام حسن في الزمالك

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نور السيد يضع شرطا لتلبية نداء حسام حسن في الزمالك نور السيد يضع شرطا لتلبية نداء حسام حسن في الزمالك

وضع نور السيد شرطا حتى يعود لصفوف الزمالك ويجدد عقده مع النادي الأبيض.

الزمالك أقال مدربه أحمد حسام "ميدو"، وقرر الاتجاه إلى حسام حسن "العميد".

وطلب حسام حسن تجديد عقد نور السيد، أولا لأنه يرى في اللاعب قدرات ممتازة يحتاجها في وسط ملعب الزمالك، وثانيا لاحتياجات الفريق في القائمة الإفريقية.

نور السيد من جانبه رحب، وذلك بعد مكالمة من إبراهيم حسن الذي سيتولى منصب مدير الكرة في القلعة البيضاء من جديد.

لكن نور اشترط أن يحصل على مقدم العقد الجديد نقدا، وألا يتم تقسيط المبلغ كما حدث معه من قبل وعانى بسببه من تأخر دائم في الحصول على مستحقاته.

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