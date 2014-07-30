العثور على سيارة يشتبه أنها استُخدمت في تهريب سجناء من سجن المستقبل

قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية، إنه تم العثور على سيارة ماركة هيواندى «النترا» متروكة بطريق «الإسماعيلية – القاهرة» الصحراوي، بمنطقة «المنايف» تحمل لوحات (125490) ملاكى الإسماعيلية، تشبه السيارة التي قامت بتهريب المتهمين خالد رياض وسليمان أبوزيد، من سجن المستقبل المركزي.

وأشارت تحريات قوات الأمن إلى أن السيارة التي قامت بتهريب المتهمين هيواندى «النترا»، موديل 2010، سماوية اللون، وبها ملصقات بيضاء على السيارة من الأمام والسقف.

وأوضح المصدر أن السيارة التي تم العثور عليها تخص شخصًا من منطقة الشيخ زايد، وجارٍ الاستعلام عن صاحب السيارة.

وطلب شادي راتب، وكيل النائب العام، الاستعلام من إدارة المرور عن السيارة المضبوطة وعن مالكها وخط سير السيارة وقت وقوع جريمة هروب المتهمين.