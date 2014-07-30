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"الخارجية" تتابع تأمين المصريين على الحدود الليبية التونسية

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"الخارجية" تتابع تأمين المصريين على الحدود الليبية التونسية "الخارجية" تتابع تأمين المصريين على الحدود الليبية التونسية

قالت وزارة الخارجية، إنها عن كثب وبشكل مستمر ومتواصل تتابع أوضاع المصريين داخل ليبيا بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، وبالتعاون مع السلطات الليبية والتونسية، لتوفير التأمين اللازم لهم وتقديم الخدمات القنصلية والتسهيلات المطلوبة لهم، آخذة فى الاعتبار الأوضاع الأمنية الراهنة فى ليبيا.

وقال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن هناك متابعة مستمرة لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، وتقوم برصد كثافة هذه الأعداد، وأن الوزارة قررت زيادة عدد أفراد الطاقم القنصلى الذى سبق الدفع به إلى الحدود بين ليبيا وتونس لتسهيل تقديم أية إجراءات قنصلية مطلوبة وتوفير التأمين اللازم للمتواجدين على الأراضى الليبية.

وجدد مناشدته للمصريين بالامتناع عن السفر إلى ليبيا فى الوقت الراهن وتحذير المقيمين على الأراضى الليبية من مغبة الاقتراب من مناطق الاشتباكات، وضرورة الابتعاد عنها إلى مناطق أكثر أماناً داخل ليبيا.


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