لوك شو: أستحق انتقادات فان جال

أقر لوك شو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد بأن الانتقادات التي تلقاها من مدرب فريقه لويس فان جال صحيحة بشأنه، واعدا بالتحسن خلال الفترة المقبلة.

فان جال انتقد لوك شو المنتقل ليونايتد قادما من ساثامبتون مقابل 40 مليون يورو، بسبب عدم وصول اللاعب صاحب الـ19 عاما لمعدل لياقة جيد.

وقال لوك شو اليوم الأربعاء: "كلمات فان جال دقيقة.. لأن طريقة 3-5-2 التي يرغب في تطبيقها تحتاج لظهير يهاجم ويدافع بقوة كبيرة".

وتابع "حتى أستطيع الذهاب للأمام بقوة والارتداد بسرعة أحتاج لأن أرفع من درجة لياقتي، وأعمل على ذلك حاليا".

وخصص فان جال مدربا للأحمال لمراقبة لوك شو، ورتب جدول أعمال مكثف للنجم الإنجليزي الواعد.

وعقب فان جال "أرى أن لوك شو يتحسن بشكل كبير".