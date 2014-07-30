بالانجليزي: إيفرتون.. كريكيت وجوديسون بارك

قبل انطلاق موسم 2014-2015 من الدوري الانجليزي الممتاز، يلقي FilGoal.com نظرة سريعة على الفرق العشرين التي تتنافس في بطولة هذا الموسم..

هذه الحلقة هي الثانية، بعد أرسنال.. وتتناول إيفرتون.

تاريخ التأسيس: 1878

تأسس نادي "سانت دومينيجو" عام 1878 لإتاحة الفرصة لأتباع كنيسة سانت دومينيجو في ليفربول لممارسة كرة القدم في الشتاء والكريكيت في الصيف.

في العام التالي وبعد مطالبات سكان منطقة إيفرتون بالسماح لهم بالمشاركة في أنشطة النادي وعدم قصرها على أتباع الكنيسة، تم تغيير إسم النادي إلى إيفرتون.

أبرز اللاعبين

>تيم هوارد (حارس مرمى – أمريكي)

>ليتون باينز (ظهير – انجليزي)

>كيفين ميرالاس (مهاجم – بلجيكي)

>روس باركلي (لاعب وسط – انجليزي)

>جاريث باري (لاعب وسط – انجليزي)

المدينة: ليفربول

الملعب: جوديسون بارك

في البداية كان إيفرتون يلعب في ستانلي بارك، ثم انتقل عام 1882 إلى ملعب أنفيلد (ملعب غريمه الحالي ليفربول).

لكن خلافاً بين مالك أنفيلد ورئيس إيفرتون وقتها جون هولدينج وبين بقية أعضاء إدارة النادي أدت لترك إيفرتون لملعب أنفيلد وتأسيس ملعبه الخاص جوديسون بارك.

ليقرر هولدينج في هذا الوقت تأسيس نادي جديد هو ليفربول. جوديسون بارك أصبح ملعباً لإيفرتون منذ 1892 وحتى الآن، ويتسع لـ39 ألفاً و572 متفرج.

البطولات

>الدوري الانجليزي: 9 مرات (آخرها في 1987)

>كأس الاتحاد الانجليزي: 5 مرات (آخرها في 1995)

>الدرع الخيرية: 9 مرات (آخرها في 1995)

>بطولة أوروبا لأبطال الكؤوس: مرة واحدة (1985)

المدير الفني: روبرتو مارتينيز (إسباني)

ولد روبرتو مارتينيز في إقليم كتالونيا يوم 13 يوليو 1973.

لعب كلاعب وسط في أندية ريال زاراجوزا، بالاجير، ويجان أتلتيك، ماذرويل، والسال، سوانزي سيتي وشستر سيتي. بعد اعتزاله عام 2007 درب فريق سوانزي سيتي في العام ذاته قبل أن ينتقل لتدريب ويجان أتلتيك عام 2009 وحتى عام 2013 حين تولى قيادة إيفرتون.

حقق مع ويجان لقب كأس الاتحاد الانجليزي 2013.